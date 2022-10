An den beiden Autos entstand Totalschaden. Bild: Kapo AG

Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Unfall in Tunnel in Aarburg AG

Eine Kollision mit drei Autos in einem Tunnel in Aarburg AG hat am Samstag drei Verletzte gefordert. An den Autos entstand Totalschaden.

Der Unfall geschah um 11.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Eine 59-jährige Lenkerin geriet demnach kurz vor der Einfahrt des sogenannten Festungstunnels auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit zwei anderen Autos kollidierte. Während die Unfallverursacherin mit leichten Verletzungen davongekommen sei, habe die Lenkerin eines weiteren involvierten Autos mittelschweren Verletzungen erlitten. Beide wurden mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Unfallverursacherin wurde der Führerausweis abgenommen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste unter anderem der Tunnel vorübergehend gesperrt werden. (sda)