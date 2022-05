29-Jähriger wird von Siloballen erdrückt – tot

Ein 29-Jähriger ist in Bern am Sonntagnachmittag von einem herunterfallenden Siloballen tödlich verletzt worden. Der Siloballen löste sich von einem Futterdepot, als der Mann dabei war, einen Hoflader mit Futter zu beladen.

Drittpersonen kümmerten sich um den schwer verletzten Mann, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Die Ambulanz brachte den Mann im kritischen Zustand in ein Spital. Dort erlag er am Sonntagabend seinen Verletzungen.

Weshalb der Siloballen auf den im Kanton Bern wohnhaften Mann gefallen war, wird von der Staatsanwaltschaft und der Polizei untersucht. (sda)