Polizeirapport

Mann fällt in St. Gallen in flüssiges Aluminium

Ein 25-jähriger Elektriker ist am Mittwochabend in einem Betrieb in der Stadt St. Gallen in flüssiges Aluminium gefallen. Er musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Zwei Angestellte waren mit Arbeiten an einem Aluminium-Warmhalteofen beschäftigt. Darin befand sich flüssiges Aluminium mit einer Temperatur von 720 Grad Celsius. Ein 25-jähriger Elektriker sei dabei durch eine Öffnung in den Ofen gefallen und bis zu den Knien in das Aluminium eingetaucht, teilte die St. Galler Stadtpolizei am Donnerstag mit.

Der Mann konnte sich abstützen und selber wieder nach oben ziehen. Er wurde von der Sanität und zwei Notärzten der Rega betreut und ins Spital geflogen. Bei dem Unfall zog sich der Elektriker grossflächige Verbrennungen und Verletzungen zu. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden noch abgeklärt. (sda)