Autolenker bei Kollision in Härkingen SO schwer verletzt

Polizeirapport

Autolenker in Härkingen schwer verletzt – Mann droht in St.Gallen Lastwagen anzuzünden

Ein 60-jähriger Autolenker ist bei einer seitlich-frontalen Kollision mit einem Auto am Mittwoch in Härkingen SO schwer verletzt worden. Rettungskräfte bargen den Schwerverletzten aus dem stark beschädigten Fahrzeug.

Zum Unfall auf der Lischmatt kam es um 15.35 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Eine 37-jährige Lenkerin geriet mit ihrem SUV-Auto aus noch unklaren Gründen in einer starken Linkskurve auf die Gegenfahrbahn.

Sie kollidierte mit dem entgegenkommenden Kleinwagen. Die mutmassliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. (sda)