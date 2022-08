Polizeirapport

Zwei Lastwagen an Raststätte in Pratteln BL vollständig ausgebrannt

Zwei Lastwagen sind am Freitag kurz nach 21.00 Uhr an einer Autobahnraststätte in Pratteln BL in Brand geraten. Rund eine Stunde später war der Brand gelöscht. Die Brandursache ist unklar.

Der Brand konnte innerhalb einer Stunde gelöscht werden. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Beim Brand wurde eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Sanität in ein Spital gebracht, wie die Polizei Basel-Landschaft am frühen Samstagmorgen mitteilte. Drei weitere Personen wurden vor Ort medizinisch untersucht, mussten aber nicht hospitalisiert werden.

Die Brandunrsache ist noch unklar. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Als die Rettungskräfte eintrafen, standen die beiden Lastwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen und löschen. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung.

Während der Löscharbeiten kam es daher zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. (saw/sda)