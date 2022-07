Auto nach Sturz von der Axenstrasse noch nicht gefunden +++ Polizei braucht Unterstützung

Polizeitaucher haben das am Sonntag von der Axenstrasse in den Vierwaldstättersee gestürzte Auto nicht orten können, dies weil der See dort sehr tief ist. Die Kantonspolizei Schwyz ist deswegen auf die Unterstützung aus anderen Kantonen angewiesen.

1 / 10 Auto stürzt von der Axenstrasse in den Vierwaldstättersee quelle: keystone / urs flueeler

Das Auto, das am Sonntagmittag von Flüelen UR Richtung Brunnen SZ unterwegs war, fuhr beim Wolfssprung aus unbekannten Gründen auf der rechten Strassenseite gegen den Felsen. Es schleuderte über die Strasse, durchschlug das Geländer und stürzte aus einer Höhe von 45 Metern in den Vierwaldstättersee.

Die Axenstrasse führt beim Wolfssprung durch einen senkrecht abfallenden Felsen. Der See ist deswegen auch in Ufernähe sehr tief, nach Polizeiangaben bis zu 180 Meter. Die Polizeitaucher hatten das Auto am Sonntag deswegen nicht bergen können.

Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, sagte am Montag dem Regionaljournal Zentralschweiz von Radio SRF1, die Taucher seien bis auf 40 Meter abgestiegen.

Vorübergehend musste die Axenstrasse wegen des Unfalls gesperrt werden. Bild: keystone

Für die weiteren Suchaktionen klärt die Kantonspolizei Schwyz deswegen den Einsatz von speziellen Gerätschaften wie Tauchroboter oder -sonden ab. Sie sei dabei auf die Kollegen von anderen Korps angewiesen, sagte Grossmann. Diese Einsätze benötigten eine umfassende Planung.

Wie viele Menschen in dem abgestürzten und versunkenen Auto unterwegs waren, ist nach Angaben des Polizeisprechers noch nicht abschliessend geklärt. (sda)