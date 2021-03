Schweiz

Polizeirapport

Brennender Lithium-Akku verwüstet Haus in Oftringen AG



Bild: Kapo AG

Ein Brand hat ein Einfamilienhaus in Oftringen AG am Sonntagnachmittag weitgehend verwüstet. Personen wurden nicht verletzt. Brandursache ist vermutlich ein defekter Lithium-Akku für ein ferngesteuertes Auto, der im Keller Feuer gefangen hatte.

Ein Anwohner meldete den Brand kurz vor 17.00 Uhr. Die an die Oberfeldstrasse ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Am Haus entstand ein grosser Sachschaden. Es ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Im Vordergrund stehe ein Lithium-Akku für ein ferngesteuertes Auto. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Lithium-Akku nur unter ständiger Beobachtung geladen werden sollte. (sda)

