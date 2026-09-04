Polizeirapport

Streit unter Essenslieferanten: Zufällig anwesende Polizisten nehmen Messerstecher fest

Ein 23-Jähriger hat am Freitag beim Basler Barfüsserplatz einen 33-Jährigen mit einer Stichwaffe verletzt.

Zwei zufällig in ihrer Freizeit anwesende Kriminalpolizisten hielten den mutmasslichen Täter an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Drittpersonen leisteten derweil Erste Hilfe und anschliessend brachte die Sanität den Verletzten ins Spital. Die Staatsanwaltschaft wird dem Zwangsnahmengericht Untersuchungshaft für den tatverdächtigen spanischen Staatsangehörigen beantragen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Hintergründe und bittet um sachdienliche Hinweise.

Die zwei Polizisten überwältigten den 23-Jährigen. (Symbolbild) Bild: KaPo BS

Mutmasslicher Streit zwischen Essenslieferanten

Die Polizei sperrte den Tatort beim Brunnen in der Streitgasse mit einem Band ab. Darin befanden sich auch zwei Lieferdienst-Roller, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Bei den beiden Männern soll es sich um Essenskuriere handeln, die wegen Geldschulden in Streit gerieten, wie ein anwesender Augenzeuge und Arbeitskollege gegenüber Keystone-SDA sagte. (sda)