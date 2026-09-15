Polizeirapport

Frau nach Trottinett-Unfall im Spital verstorben

Die Frau, die am Sonntagmittag in Beatenberg mit dem Trottinett verunfallt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden ist, erlag im Verlaufe des Montags ihren Verletzungen.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 77-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Sie war am Sonntag bei einem Selbstunfall mit dem Trottinett gestürzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zum Unfall dauern an. (hkl)