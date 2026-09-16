In Leukerbad ist ein Flugzeug abgestürzt. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Leukerbad VS

Bei einem Flugzeugabsturz in Leukerbad VS sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen. Das einmotorige Flugzeug war in Lugano gestartet und hatte einen Zwischenstopp in Sitten VS eingelegt, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte.

Die Maschine vom Typ Cirrus SR22T setzte ihren Flug in Richtung Buochs NW fort. Kurz nach 16.00 Uhr kollidierte sie aus noch ungeklärten Gründen mit dem Nordhang im Gebiet Fluhalp.

Dritte meldeten daraufhin eine starke Rauchentwicklung in der Region. Sofort alarmierte Rettungskräfte stellten beim Eintreffen den Tod der drei Insassen fest.

Die formelle Identifikation der Opfer war am Mittwoch noch im Gange. Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) war mit drei Helikoptern und zwei Rettungsspezialisten vor Ort.

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die Bundesanwaltschaft (BA) führt die strafrechtlichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis. (leh/sda)