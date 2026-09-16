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Unfall in Zürich beim HB: Grossaufgebot vor Ort

Video: watson/nina bürge
Polizeirapport

Arbeitsunfall beim Zürcher HB: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Am Mittwochnachmittag, 16. September 2026, kam es auf einer Baustelle im Kreis 5 zu einem schweren Unfall. Dabei wurde ein Bauarbeiter tödlich und ein weiterer schwer verletzt.
16.09.2026, 15:4516.09.2026, 17:05

In der Stadt Zürich hat sich am Mittwoch ein Arbeitsunfall bei einer Baustelle in der Nähe des Hauptbahnhofs ereignet. Das meldete BRK News. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass kurz vor 14.30 Uhr ein Bauunfall gemeldet wurde. Dabei verunglückten zwei Arbeiter mit schweren Verletzungen.

Zürich Arbeitsunfall HB
Die Einsatzkräfte vor Ort.Bild: brk news

Gemäss Medienmitteilung der Polizei befanden sich zwei Bauarbeiter in einem Baustellenlift eines eingerüsteten Gebäudes. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Lift mit beiden Männern mehrere Meter in die Tiefe. Die zuerst eingetroffenen Angehörigen der Stadtpolizei leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen von Schutz und Rettung.

Vor Ort befindet sich ein eingerüstetes Gebäude.
Vor Ort befindet sich ein eingerüstetes Gebäude.Bild: BRK News

Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb einer der Arbeiter vor Ort, wie die Polizei schreibt. Ein zweiter Arbeiter wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Die Identität der verunglückten Person ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.

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Die Polizei bestätigte ein Grossaufgebot von Beamten zusammen mit dem Rettungsdienst von Schutz und Rettung. Die Berufsfeuerwehr Zürich stand mit einem grösseren Aufgebot vor Ort im Einsatz, schreibt BRK News. Ebenfalls ausgerückt sind mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich. Weiter vor Ort waren die Staatsanwaltschaft, das Institut für Rechtsmedizin, das Forensische Institut Zürich sowie ein Careteam.

Die Hintergründe sowie der genaue Unfallhergang sind unklar und werden von der Stadtpolizei Zürich gemeinsam mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht. (leh/dab)

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