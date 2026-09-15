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Schülerin fällt in Buchs SG von Treppengeländer und wird schwer verletzt

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Schülerin fällt in Buchs SG von Treppengeländer und wird schwer verletzt

Am Dienstagvormittag ist im Oberstufenzentrum in Buchs SG eine Schülerin von einem Treppengeländer gestürzt. Sie wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.
15.09.2026, 14:2815.09.2026, 14:28

Gemäss aktuellen Erkenntnissen setzte sie sich im zweiten Obergeschoss auf das Treppengeländer, heisst es in einer Mitteilung. Danach sei sie ohne Dritteinwirkung rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und auf einen Tisch aufgeschlagen. Der Rettungsdienst brachte die 14-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital.

Kurz vor 10 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung von einem Unfall im Oberstufenzentrum Buchs. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen auf eine 14-jährige Schülerin.

Die Kantonspolizei St.Gallen klärt die Umstände und den Hergang des Unfalls. (hkl)

Frau nach Trottinett-Unfall im Spital verstorben
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