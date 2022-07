Polizeirapport

46-Jährige bei Selbstunfall in Tunnel auf A13 verletzt

Bild: Kapo gr

Eine 46-jährige Autolenkerin hat sich am Samstagmorgen bei einem Selbstunfall im Crapteig-Tunnel auf der A13 bei Thusis GR mittelschwer verletzt. Sie war in eine SOS-Nische geraten und kollidierte in der Folge mit einem Anpralldämpfer.

Der Unfall ereignete sich um 5.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Die Frau war von Thusis in Richtung Andeer unterwegs. Weshalb die Lenkerin im Tunnel zu weit nach rechts geriet, wird im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen untersucht.

Durch den heftigen Aufprall verletzte sich die Frau mittelschwer. Die Rettung Mittelbünden fuhr sie ins Spital nach Thusis. Zur Räumung der Unfallstelle standen 35 Angehörige der Feuerwehr, der Strassenrettung sowie des Tiefbauamtes im Einsatz. (sda)