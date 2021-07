Schweiz

Polizeirapport

Zwei Autounfälle wegen Alkohol im Kanton St. Gallen



21-Jähriger fährt in Sevelen SG alkoholisiert in Betonpfosten – weiterer Lenker in Bäume

Ein 21-jähriger Autofahrer hat in Sevelen SG unter Alkoholeinfluss einen Selbstunfall verursacht, sein Fahrzeug kollidierte mit Betonpfosten. Nach dem Unfall entfernte der Junglenker die Kontrollschilder und ging nach Hause.

Der junge Mann verunfallte in der Nacht auf Samstag um 01.30 Uhr am Bahnweg, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Das stark beschädigte Auto wurde später ohne Kontrollschilder in Sevelen vorgefunden. Der Lenker konnte durch die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt werden, er stand unter Alkoholeinfluss, wie es weiter hiess.

Der 21-Jährige fuhr demnach mit seinem Beifahrer auf dem mit einem Fahrverbot belegten Bahnweg in Richtung Sevelen. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Auto über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte dort mit Betonpfosten. In Begleitung seines Beifahrers fuhr er mit dem stark beschädigten Auto weiter und stellte es laut Mitteilung ausserhalb markierter Parkfelder ab. Nach dem Entfernen der Kontrollschilder gingen die beiden nach Hause, wie die Polizei schrieb.

Dem Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Das Auto erlitt einen Totalschaden im Betrag von rund 5000 Franken. Zudem entstand ein Schaden von rund 500 Franken an mehreren Betonpfosten.

Junglenker fährt alkoholisiert in Bäume und bleibt unverletzt

In Zuckenriet SG ist ein 19-jähriger Autolenker bei einem Selbstunfall mit zwei Bäumen kollidiert. Der alkoholisierte Junglenker blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen vom Sonntag verunfallte der 19-Jährige in der Nacht auf Sonntag um 01.10 Uhr auf der Leo-Jung-Strasse, als er Richtung Zuckenriet fuhr. Der junge Mann habe angegeben, dass er nach einer Rechtskurve und einem Lenkmanöver links von der Strasse abgekommen sei, danach sei das Auto unter anderem mit zwei Bäumen ausserhalb der Fahrbahn kollidiert.

Die Fahrt endete nach einer heftigen Kollision mit dem zweiten Baum, wie es weiter hiess. Der junge Mann blieb unverletzt, ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Das Auto erlitt Totalschaden. (sda)

