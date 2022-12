Zugersee rötlich verfärbt – Polizei gibt Entwarnung, aber nur bedingt

Im Zugersee ist das Wasser beim Landsgemeindeplatz zurzeit rötlich verfärbt. Es handle sich nicht um eine Umweltverschmutzung, sondern um die Burgunderblutalge, teilte die Zuger Polizei am Sonntag auf Twitter mit.

Die gute Nachricht zuerst: An Heiligabend ist es – zumindest im Kanton St.Gallen – vergleichsweise ruhig gewesen. Die Polizei hatte nicht so viel zu tun, wie sie in einer Mitteilung ausführt. Einsätze gab es vor allem wegen «zwischenmenschlichen und persönlichen Problemen», wobei bei fast allen Beteiligten «Alkoholkonsum feststellbar» gewesen sei.