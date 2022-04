Unterhalb von Sobrio TI brennt der Wald

Im Wald unterhalb von Sobrio TI ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Der starke Nordwind und die anhaltenden Trockenheit der letzten Monate führte zu einer schnellen Ausbreitung des Waldbrandes.

Als Vorsichtsmassnahme seien die Bewohner eines Bauernhauses vorsorglich evakuiert worden, teilte die Kantonspolizei Tessin mit. Verletzte gebe es bislang keine zu beklagen. Den Anwohnern werde jedoch empfohlen, wegen des Rauchs die Türen und Fenster ihrer Häuser zu schliessen.

Die Löscharbeiten im Gebiet oberhalb von Giornico TI in der Leventina dauerten nach Polizeiangaben am Samstagabend an. Im Einsatz seien neben Beamten der Kantonspolizei auch die Berufsfeuerwehr von Biasca, die Feuerwehr Faido sowie zwei Löschhelikopter.

(dsc/sda)