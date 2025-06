Die Polizei geht von einer «technischen Ursache» für den Brand aus. Bild: kapo schwyz

Polizeirapport

Brand in Asylunterkunft in Schwyz SZ – Container unbewohnbar

In der Asylunterkunft Kaltbach in Schwyz SZ ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Unterkunft ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.

Die betroffenen Asylbewerber werden vorübergehend anderweitig untergebracht. Das Feuer brach gemäss Mitteilung um 21.25 Uhr aus und konnte rasch von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich fünf Personen im Wohncontainer. Sie konnten den Container selbstständig verlassen und sind nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Behörden von einer technischen Ursache für den Brand aus. (sda)