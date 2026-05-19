Polizeirapport

Mehrfamilienhaus in St.Gallen in Flammen – 9 Verletzte, 2 Personen vermisst

In der Nacht auf Dienstag ist es an der Heiligkreuzstrasse zu einem Vollbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Neun Personen wurden verletzt, darunter zwei schwer. Der Einsatz der Rettungskräfte dauert weiterhin an.

Ein Mehrfamilienhaus steht in Vollbrand – der Einsatz dauert an. bild: kantonspolizei st.gallen

Kurz nach 3.30 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung über einen Hausbrand ein, kommuniziert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand.

Insgesamt befanden sich 19 Personen im Gebäude. Sieben Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Alle Betroffenen wurden ins Spital gebracht. Zwei Personen gelten derzeit noch als vermisst. Die Abklärungen zu ihrem Verbleib laufen.

Während der Löscharbeiten stürzte das Gebäude grösstenteils ein. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Franken. (hkl)

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