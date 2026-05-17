Polizeirapport

Ammoniak lief aus: Chemieeinsatz in Sportanlage in Oerlikon

Ein Ammoniakaustritt in einer Sportanlage in Zürich-Oerlikon ist in der Nacht auf Sonntag glimpflich verlaufen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste allerdings zu einem aufwendigen Chemieeinsatz ausrücken, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte.

Eine automatische Anlage hatte am Samstag gegen 22.15 Uhr Alarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr stellte das ausgetretene Ammoniak fest, woraufhin die Chemiewehr sowie ein Fachberater aufgeboten wurden. Die Einsatzkräfte stoppten das Leck rasch.

Die Chemiewehr und ein Fachberater wurden hinzugezogen. Bild: Schutz&Rettung Zürich

Die Feuerwehr saugte die Gase aus dem betroffenen Raum ab, mischte sie mit Wasser und neutralisierte sie mit Zitronensäure. Das gebundene Ammoniak wurde gemäss Mitteilung in Absprache mit der Kläranlage Werdhölzli in der Kanalisation entsorgt.

In der Sportanlage befand sich zum Zeitpunkt des Ereignisses niemand. Für Bevölkerung und Umwelt bestand laut Schutz und Rettung Zürich keine Gefahr. Neben der Chemiewehr standen unter anderem die Stadt- und Kantonspolizei Zürich sowie Kältetechniker im Einsatz. (sda)