Acht Menschen sterben bei der Schiesserei, fünf weitere werden ins Spital gebracht. (Symbolbild) Bild: EPA

Polizeirapport

Bewaffneter schiesst wahllos auf Passanten – neun Tote in Ägypten

Ein bewaffneter Mann hat in Ägypten auf Passanten geschossen und acht getötet, ehe er selbst erschossen wurde. Bei dem Vorfall in Abnub in der Provinz Assiut, etwa 300 Kilometer südlich von Kairo, wurden nach Angaben des Innenministeriums fünf weitere Menschen verletzt.

Den Angaben zufolge eröffnete der Täter am Montagabend an einem Busbahnhof wahllos das Feuer auf Passanten. Sicherheitskräfte hätten ihn anschliessend auf einem landwirtschaftlichen Gelände aufgespürt. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei sei der Mann getötet worden.

Nach ersten Ermittlungen litt der Täter dem Ministerium zufolge seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kairo behandelt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf. (nil/sda/dpa)