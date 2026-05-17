Polizeirapport

Frau wird bei Streit an Zürcher Langstrasse schwer verletzt

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist am Sonntagmorgen in Zürich eine Frau schwer verletzt worden. Der ebenfalls verletzte tatverdächtige Mann wurde festgenommen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Zur Auseinandersetzung sei es kurz nach 6 Uhr an der Langstrasse gekommen. Dabei habe eine 29-jährige Nigerianerin erhebliche Schnittverletzungen im Gesicht davongetragen, heisst es. Der tatverdächtige Mann, ein 20-jähriger Algerier, habe sich an der Hand selber verletzt.

Beide wurden gemäss Communiqué in ein Spital gebracht. Der Mann wurde durch die Stadtpolizei Zürich festgenommen.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen würden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich geführt. (sda)