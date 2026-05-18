Die Kantonspolizei Basel-Stadt bittet Zeugen darum, sich zu melden. Bild: imago

Polizeirapport

Unbekannte rauben Mann auf Basler Toilette aus

Zwei Unbekannte haben am Sonntag einen Mann in einer Toilettenanlage in Basel mit einem Messer bedroht und ihm das Portemonnaie weggenommen. Die Polizei nahm anschliessend einen der beiden fest. Der andere Verdächtige flüchtete, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Zu diesem Raubüberfall kam es um 18.05 an der Birsfelderstrasse, ganz in der Nähe des «Birsköpfli». Die beiden Tatverdächtigen flüchteten mit ihrer Beute zur Haltestelle Breite und stiegen dort ins Tram 3 ein, wie es im Communiqué heisst.

Der Geschädigte folgte ihnen. Angestellte der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) konnten einen der beiden Tatverdächtigen zurückhalten, sodass die Polizei den 24-jährigen Schweizer festnehmen konnte. Der zweite Beteiligte flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Sie sucht Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. (nil/sda)