Rund eine Tonne Cannabisprodukte und 24'000 Hanfpflanzen wurden gefunden. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Hanfanlage in Spreitenbach AG ausgehoben: Polizei stellt 1 Tonne Cannabis sicher

Die Kantonspolizei Zürich hat in Spreitenbach AG eine Tonne Cannabis und rund 24'000 Hanfpflanzen sichergestellt. Zudem wurden Waffen, Munition, schusssichere Westen und viel Bargeld gefunden.

Die Hanfanlage in Spreitenbach AG wurde am Donnerstag ausgehoben, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Es kam zu mehreren Hausdurchsuchungen und Verhaftungen.

Die Fahnder kamen den Betreibern der Anlage durch polizeiliche Hinweise auf die Spur. Vor Ort konnte ein Mann beobachtet werden, der die Liegenschaft verliess und in einem Auto davonfuhr. Als die Polizei ihn kontrollierte, wurden Hinweise auf Marihuana und rund 30'000 Euro Bargeld festgestellt. Der 36-jährige Deutsche wurde verhaftet.

Eine Stunde später wurden zwei weitere Männer beobachtet, die in die verdächtige Liegenschaft gingen. Sie wurden ebenfalls kontrolliert. Der 26-jährige Kosovare und der 29-jährige Albaner wurden aufgrund des Verdachts auf Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerhandlung gegen die Einreisebestimmungen verhaftet.

24'000 verbotene Hanfpflanzen und 1 Tonne Cannabisprodukte

Schliesslich wurde die Anlage selbst kontrolliert. Ausserdem wurden drei Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich durchgeführt. Dabei wurden rund 24'000 verbotene Hanfpflanzen und rund eine Tonne THC-haltige Cannabisprodukte sichergestellt. Ausserdem wurden mehrere Waffen, Munition, eine schusssichere Weste und rund 11'000 Franken Bargeld sichergestellt.

Es wurden Waffen, Munition und eine schusssichere Weste sichergestellt. Bild: Kantonspolizei Zürich

Die drei Verhafteten müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Die Kantonspolizei Zürich wurde in Spreitenbach von der Kantonspolizei Aargau und dem Forensischen Institut Zürich unterstützt. (vro)