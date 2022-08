Polizeirapport

Gemeindepräsident von Lauterbrunnen BE tödlich verletzt

Am Mittwochabend ist der Gemeindepräsident von Lauterbrunnen BE tödlich verletzt worden. Einige Stunden später nahm die Polizei die Ehefrau als mutmassliche Täterin fest.

Die stellvertretende Gemeindeschreiberin von Lauterbrunnen bestätigte am Donnerstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht von bernerzeitung.ch, wonach es sich beim Opfer um den 69-jährigen Gemeindepräsidenten Martin Stäger handelte. Die Geschäfte und die Leitung der Gemeinde übernimmt Vizepräsident Karl Näpflin, wie es bei der Gemeinde hiess.

Die Polizei wurde am Mittwochabend kurz vor 20.20 Uhr über den Vorfall alarmiert. In einem Haus im Gässli fanden die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mann. Sie konnten nur noch seinen Tod feststellen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach der Täterschaft auf. Einige Stunden später nahm sie im Raum Lauterbrunnen die Ehefrau fest. Die 58-jährige Deutsche wurde für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht.

Sie befindet sich in Haft. Die Frau wird verdächtigt, ihrem Mann die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft sind umfangreiche Ermittlungen zu den Umständen der Tat im Gang.

Während des Polizeieinsatzes standen ein Ambulanzteam sowie zahlreiche Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern, darunter mehrere Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik und des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz. (sda)