Polizeirapport

Drei Personen bei Kollision auf der A1 in Kestenholz SO verletzt

Bild: Kapo so

Bei einer Auffahrkollision mit zwei Fahrzeugen auf der Autobahn A1 bei Kestenholz SO sind am Montagabend drei Personen verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Als Folge des Unfalls gab es in Fahrtrichtung Zürich Staus.

Auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 fuhr um zirka 17.15 Uhr ein Lieferwagen auf einen Personenwagen auf, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Bei der Kollision seien die drei Insassen des Personenwagens verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Drei Ambulanzen waren im Einsatz.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Bereich der Unfallstelle war die Autobahn für etwas mehr als eine Stunde nur beschränkt befahrbar, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. (sda)