Grosser Polizeieinsatz läuft am Bahnhof Winterthur

Polizeirapport

Messerangriff mit mindestens einem Verletzten: Polizeieinsatz am Bahnhof Winterthur

Am Bahnhof Winterthur ist am Donnerstagmorgen ein grosser Polizeieinsatz in Gange. Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA meldet, wurde ein Mann auf dem Perron von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen.

Kurz vor halb neun sei ein Mann, der auf dem Gleis 3 auf den Zug wartete, in den Oberschenkel gestochen worden. Der Täter sei daraufhin davongerannt. Passanten alarmierten die Polizei und kümmerten sich um den Mann.

Wie ein Augenzeuge dem Tages-Anzeiger sagt, soll der Verdächtige auf vier Männer eingestochen haben. Beim mutmasslichen Täter soll es sich um einen Mann mittleren Alters handeln. Zum Zeitpunkt der Tat soll sich eine Schulklasse vor Ort befunden haben. Die Lehrerin soll sich schützend vor die Klasse gestellt haben. Auf Videoaufnahmen, welche diversen Medien vorliegen, ist zu sehen, wie der mutmassliche Täter flieht und dabei «Allahu Akbar» ruft.

Derzeit ist ein Teil des Bahnhofsareals beim Haupteingang abgesperrt, die Kantonspolizei Zürich hat weitere Informationen in Aussicht gestellt. Auch die Sanität ist vor Ort. (sda)

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