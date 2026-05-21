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Fahrpersonal und Stadtbus Winterthur einigen sich im Arbeitsstreit

KEYPIX - Pendler und Gewerkschafter an der Bushaltestelle am Bahnhof Winterthur waehrend eines Streiks des Fahrpersonals von Stadtbus Winterthur am Dienstag, 3. Maerz 2026 in Winterthur. Die Angestell ...
Die Vereinbarung zwischen Stadtbus, Fahrpersonal und Gewerkschaft tritt per 1. August 2026 in Kraft.Bild: keystone

Fahrpersonal und Stadtbus Winterthur einigen sich im Arbeitsstreit

21.05.2026, 13:5521.05.2026, 13:55

Stadtbus, Fahrpersonal und Gewerkschaft haben sich nach drei Verhandlungsrunden auf eine gemeinsame Vereinbarung geeinigt: Das Personal erhält unter anderem neu zwischen 20 und 22 Uhr eine 10-Prozent-Zulage sowie eine branchenübliche Regelung bei den Ersatzdiensten.

Zudem sei das Fahrpersonal aktiv in die Gestaltung der Dienstplanung einbezogen, teilten die beteiligten Parteien am Donnerstag gemeinsam mit.

Die Gewerkschaft VPOD verpflichte sich damit, sämtliche Massnahmen des Arbeitskampfes, Streiks, Warnstreiks, Arbeitsniederlegungen, Boykottmassnahmen, Medienkampagnen sowie sonstige kollektive Störungen des Betriebsfriedens, zu unterlassen, heisst es weiter.

Dies gelte in Bezug auf die aktuell gültigen Arbeitsbedingungen, insbesondere auf alle Themenbereiche der Vereinbarung und die Einführung der neuen Betriebs-Software. Diese sogenannte Friedenspflicht gelte für mindestens zwei Jahre, also bis 31. Juli 2028. Die Vereinbarung tritt per 1. August 2026 in Kraft. (sda)

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