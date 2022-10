Polizeirapport

Auto kollidiert in Solothurn mit Velo und fährt davon

Bild: sda

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad am Freitagmorgen im sogenannten «Jumbo-Kreisel» in Solothurn hat sich der Velofahrer verletzt. Der am Unfall beteiligte Autolenker fuhr einfach davon, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Zum Unfall kam es laut Polizeiangaben gegen 7.20 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität des Autolenkers aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Beim gesuchten Auto handelt es sich möglicherweise um einen dunkelrote BMW-Limousine, die sich nach der Kollision in Richtung Solothurn-Zentrum entfernte. Der verletzte Fahrradlenker musste im Spital behandelt werden. (sda)