Bild: zvg

Polizeirapport

Alkoholisierter Autolenker baut Unfall in Birrwil AG

Ein stark alkoholisierter Autolenker hat am Dienstagabend in Birrwil AG einen spektakulären Selbstunfall verursacht. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle weg und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Bild: zvg

Zum Unfall kam es kurz nach 20.00 Uhr auf der unteren Wanne in Birrwil, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Der Lenker habe in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren.

Er sei rechts von der Strasse abgekommen und mit aufgestapelten Pflastersteinen kollidiert. Dann sei er in eine Gartenmauer geprallt. Am Unfallfahrzeug, einem parkierten Fahrzeug und der Gartenmauer sei beträchtlicher Sachschaden entstanden. (rbu/sda)