Winterthurer Polizei verhaftet mutmassliche Schläger-Truppe
Die Stadtpolizei Winterthur hat fünf mutmassliche Schläger verhaftet, die am 25. Mai nach der Veltemer Dorfet zwei 18-jährige Männer verprügelt haben sollen. Einer der jungen Männer musste damals von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.
Ein Teil der Verdächtigen ist noch minderjährig. Die Beschuldigten müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft respektive vor der Staatsanwaltschaft verantworten, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. (rbu/sda)