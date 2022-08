Polizeirapport

Mann stürzt in Sils Maria sieben Meter von Dach herunter

Bild: Kapo gr

Ein 28-jähriger Dachspengler ist am Donnerstag in Sils Maria bei Arbeiten von einem Hausdach gestürzt. Der Schwerverletzte wurde mit der Rega nach Chur ins Kantonsspital Graubünden geflogen.

Der Mann war um 13.35 Uhr mit Revisionsarbeiten auf einem Hausdach in Fex Crasta in Sils Maria beschäftigt, als er plötzlich rund sieben Meter in die Tiefe stürzte. Er landete auf einer Wiese mit Gartenplatten und verletzte sich schwer, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb.

Seine Arbeitskollegen und Drittpersonen hätten sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt betreute den 28-Jährigen weiter, bis eine Rega-Crew ihn nach Chur ins Spital flog. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab. (aeg/sda)