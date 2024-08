Polizeirapport

Euro-Airport zum zweiten Mal in sieben Tagen evakuiert: Nun war es ein herrenloser Koffer

Am letzten Freitag musste der Euro-Airport in Basel wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Heute mussten Fluggäste das Gebäude erneut verlassen - Grund sei ein herrenloser Koffer, wie «20 Minuten» unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Der Flughafen in Basel wurde in den letzten Monaten immer wieder wegen Bombendrohungen geräumt. Am letzten Freitag mussten aufgrund der Evakuation 13 Flüge annulliert werden, 2000 Passagiere waren betroffen. (leo)