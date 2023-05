Polizeirapport

Leiche eines 71-Jährigen in der Aare bei Döttingen AG gefunden

In der Aare bei Döttingen ist am 1. Mai die Leiche eines Mannes gefunden worden. Es lägen keine Hinweise darauf vor, dass es beim Tod des 71-Jährigen eine Dritteinwirkung gab, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit.

Der Mann war am 25. März zuletzt in Windisch AG gesehen worden und galt seither als vermisst, wie die Polizei weiter mitteilte. (sda)