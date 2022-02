Güterzugswagen im Bahnhof Pontresina GR entgleist

Im Bahnhof von Pontresina GR sind am Freitagabend zwei mit Holz beladene Güterzugswagen beim Rangieren aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Der Bahnverkehr zwischen St. Moritz und Pontresina wurde in der Folge unterbrochen, wie eine Sprecherin der Rhätischen Bahn (RhB) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Aufgleisungsarbeiten waren am Abend im Gang. Die Bahn ging davon aus, dass der Zugsverkehr auf der betroffenen Strecke bis am Samstagmorgen bei Betriebsbeginn wieder aufgenommen werden kann.

Gegen 21.00 Uhr schreibt die SBB: «Die Störung zwischen St. Moritz und Pontresina konnte behoben werden. Die Züge verkehren wieder nach Fahrplan.»

(adi/sda)