Zug wegen Lawine in Waadtländer Alpen entgleist

Die Lawinengefahr im Kanton Uri ist derzeit hoch, weshalb man noch nicht mit der Räumung beginnen konnte. Eine Neubeurteilung werde am Donnerstagmorgen vorgenommen. Solange seien die rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner von der Aussenwelt abgeschnitten. Lawinen in diesem Gebiet seien allerdings keine Seltenheit. (jaw/sda)

Eine Lawine ist am Mittwochnachmittag in den Waadtländer Alpen niedergegangen und hat dabei einen Zug zum Entgleisen gebracht. Der hinterste Wagen wurde von den Schneemassen verschüttet. Es gab keine Verletzten.

So sieht es in Chinas Olympia-Skigebiet aus – doch die Bedingungen sollen fantastisch sein

«Wer vorher schon skeptisch war, wird sich jetzt noch weniger an Massnahmen halten»

Der Basler Epidemiologe Marcel Tanner spricht im Interview über die Lockerungen der Corona-Massnahmen. Für ihn ist klar: Schrittweise ist besser als schlagweise.

Der Bundesrat will heute die Corona-Massnahmen lockern. Ist das aus epidemiologischer Sicht richtig?

Marcel Tanner: Die Variante Omikron ist zwar sehr infektiös, wirkt sich aber nicht so krankmachend aus wie alle Vorgängerinnen. Durch Omikron werden wir in die endemische Phase getragen. Trotzdem wäre es epidemiologisch wichtig, nicht auf einen Schlag das ganze Gesundheitssystem zu strapazieren. Die Öffnung müsste genauso schrittweise erfolgen, wie die Einführung der Massnahmen. Allerdings gibt es wie immer in der Pandemie nicht nur die epidemiologische Sicht, sondern auch die sozial-politische.