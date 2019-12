Schweiz

Polizeirapport

36-jähriger Häftling in Basler Gefängnis tot aufgefunden



In Gefängnis Bässlergut in Basel ist am Montagmorgen ein Häftling tot aufgefunden worden. Der 36-jährige Algerier habe sich in seiner Zelle erhängt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Aufgefunden worden sei der leblose Mann kurz nach 9 Uhr von einem Aufseher. Umgehend seien die Sanität und der Notarzt beigezogen worden. Nach einem Reanimationsversuch habe jedoch nur noch der Tod des Häftlings festgestellt werden können, heisst es im Communiqué der Staatsanwaltschaft.

Die genaue Todesursache wird nun durch das Institut für Rechtsmedizin und die Kriminalpolizei abgeklärt. Hinweise auf Dritteinwirkung gebe es derzeit keine, hält die Staatsanwaltschaft fest. Der 36-Jährige verbüsste eine Strafe wegen Diebstahls, Brandstiftung und weiterer Delikte. (sda)