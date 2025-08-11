Der Bergsteiger stürzte beim Auftsieg auf ca. 2700 Metern ab. Bild: kantonspolizei wallis

Polizeirapport

Bergsteiger am Bietschhorn im Wallis tödlich verunglückt

Ein 56-jähriger Schweizer Bergsteiger ist am Samstag am Bietschhorn im Walliser Lötschental in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Der Verunglückte befand sich am Samstag gegen 8 Uhr mit einem Kameraden im Aufstieg auf das Bietschhorn über den Westgrat, wie die Kantonspolizei schrieb. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern über Meer sei einer der beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe gestürzt.

Die Rettungskräfte hätten sich mit einem Helikopter der Air Zermatt vor Ort begeben, aber nur noch den Tod des 56-jährigen Schweizers feststellen können. (sda)