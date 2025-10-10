Die Polizei fand einen 22-Jährigen in Gebenstorf verletzt, nüchtern und ohne Erinnerung auf. Bild: shutterstock.com

Polizeirapport

War es ein Verbrechen? Verletzt aufgefundener Mann gibt Rätsel auf

Rettungsdienst und Polizei fanden in der Nacht in Gebenstorf einen jungen Mann, der erheblich verletzt war. Weil die Umstände unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen.

Mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer grauen Trainingshose bekleidet, lag der junge Mann bei der Bushaltestelle auf Höhe des Gemeindehauses Gebenstorf auf dem Asphalt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

In der Nähe dieser Bushaltestelle in Gebenstorf AG wurd der Mann gefunden. Bild: Google Street View

Ein Augenzeuge entdeckte den Mann und wählte den Notruf. Rettungsdienst und Polizei fanden den 22-Jährigen ansprechbar und nüchtern, jedoch verletzt vor. Er gab an, sich nicht erinnern zu können, wie er in diese Lage geraten war.

Verschiedene erhebliche Verletzungen

Eine Ambulanz brachte den in der Umgebung wohnhaften Mann ins Spital. Nach ersten Angaben weist er verschiedene erhebliche Verletzungen auf, darunter einen mehrfachen Beckenbruch.

Trotz sofort eingeleiteter Ermittlungen der Kantonspolizei und des Einsatzes eines Personensuchhundes bleiben die Umstände unklar. Nach ersten Erkenntnissen steht ein Gewaltverbrechen nicht im Vordergrund. Um mögliche Ursache der Verletzungen zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Baden beim Betroffenen eine rechtsmedizinische Untersuchung an.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 / 886 88 88 oder per Mail unter mobilepolizei@kapo.ag.ch) sucht Augenzeugen. (luk) (aargauerzeitung.ch)