In Rapperswil fuhr ein Mann mit 78 km/h durch eine 50er-Zone. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

28 km/h zu schnell – Raser muss fast 14'000 Franken blechen

In diesem Sommer raste ein vorbestrafter Mann mit 78 km/h durch eine 50er-Zone bei Rapperswil-Jona SG und wurde geblitzt. Wegen seiner Vorstrafe muss er nun 13'850 Franken zahlen. Erst im Januar wurde er vom Bezirksgericht Hinwil wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass zu einer bedingten Geldstrafe von über 11'000 Franken mit fünf Jahren Probezeit verurteilt, wie die «Linth-Zeitung» zuerst berichtete. Laut Strafbefehl bestehen zudem bereits drei weitere bedingte Strafen gegen den Mann mit rechtsextremer Gesinnung.



Im Juni 2022 mietete der Mann gemeinsam mit einem Komplizen unter falschem Namen ein Pfadfinderheim in Rüti ZH. Statt wie angegeben eine Wandergruppe versammelten sich rund 60 Rechtsextreme aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu einem Konzertabend. Dabei wurden Nazi-Parolen wie «Sieg Heil» und «Ausländer raus» laut gerufen.

Das jüngste Vergehen brachte für die Staatsanwaltschaft das Fass zum Überlaufen. «Es ist zu erwarten, dass er weitere Straftaten begehen wird», heisst es im Strafbefehl. Deshalb wird die zuvor bedingte Geldstrafe nun fällig und zusätzlich erhöht. Der Mann muss 120 Tagessätze zu je 110 Franken bezahlen. Zahlt er nicht, drohen ihm 120 Tage Haft. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. (fak)