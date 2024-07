Polizeirapport

Mann gerät beim Baden in der Thur in Wasserfall – tot

Beim Baden in der Thur im Kanton St. Gallen ist am Samstag ein Mann in einen Wasserfall geraten. Der 30-Jährige konnte nicht gerettet werden. Seine Leiche wurde mit Hilfe eines Raupenbaggers am späten Samstagabend geborgen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Der Wasserfall zwischen Brübach und Henau. Bild: Kapo St.Gallen

Der in der Region Thurgau wohnhafte Pole sei bei der Thurbrücke zwischen Brübach SG und Henau SG in einen Wasserfall geraten, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Gemäss ersten Erkenntnissen badeten fünf Personen oberhalb des Wasserfalls.

Aus noch unbekannten Gründen geriet der Mann in den Wasserfall und konnte sich dort nicht mehr befreien. Die anderen vier Personen konnten dem Vermissten wegen der gefährlichen Situation nicht zu Hilfe eilen. (sda)