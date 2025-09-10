wechselnd bewölkt19°
Polizeirapport

Versuchte Vergewaltigung in Mollis GL – Polizei sucht Zeugen

10.09.2025, 15:5010.09.2025, 16:13

Am Montag, am 1. September, kam es in der Kanalstrasse in Mollis GL zu einer versuchten Vergewaltigung.

Eine zurzeit unbekannte männliche Person verfolgte eine 46-jährige Frau vom ESAF-Gelände bis zur Kanalstrasse. Dort griff der Unbekannte die Frau an und versuchte, sie zu vergewaltigen.

Der Vorfall wird durch die Kantonspolizei Glarus untersucht. Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Glarus unter der Telefonnummer 055 645 66 66 zu melden. (ome)

