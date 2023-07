Polizeirapport

Verletzte nach Brand in Thuner Regionalgefängnis

In Thun ist in der der Nacht auf Sonntag ist in einer Zelle im Regionalgefängnis Thun ein Brand ausgebrochen. Beide 17-jährigen Insassen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Die Meldung des Brandes in einer Zweierzelle sei um 00.05 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Als die sofort ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Feuer bereits durch Mitarbeitende des Regionalgefängnisses gelöscht worden, wie es weiter hiess. Jedoch sei in der entsprechenden Zelle noch eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden.

Die beiden 17-jährigen Insassen konnten laut Mitteilung verletzt aus der Zelle geborgen werden. Einer sei schwer verletzt worden. Sie seien mit je einer Ambulanz nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht worden. Ein Gefängnismitarbeiter habe sich zur Kontrolle wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Spital begeben.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand die Feuerwehr Thun mit rund 28 Angehörigen im Einsatz, wie es weiter hiess. Der betroffene Abschnitt der Allmendstrasse sei für die Dauer des Einsatzes gesperrt worden.

Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse stehe eine vorsätzliche Brandlegung durch einen der beiden Insassen im Vordergrund. (sda)