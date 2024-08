Polizeirapport

Mann im Zürcher Niederdorf bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ein Mann ist am Samstagmorgen im Zürcher Niederdorf von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Zwei Angehörige der Polizei im Niederdorf. Bild: KEYSTONE

Kurz nach 06.00 Uhr sei die Meldung eingetroffen, dass an der Niederdorfstrasse eine Person nach einer Auseinandersetzung verletzt worden sei, teilte die Stadtpolizei Zürich am Samstag mit. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen Mann mit einer schweren Stichverletzung am Oberkörper, wie es weiter hiess. Die unbekannte Täterschaft habe sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt.

Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Der schwer verletzte Mann musste nach der Erstversorgung durch die Sanität in ein Spital gebracht werden, wie es weiter hiess. (saw/sda)