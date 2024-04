Polizeirapport

Technischer Defekt verursacht Brand eines Wohnwagens in Olten SO

Ein technischer Defekt hat in Olten SO am Sonntagabend zum Brand eines Wohnwagens geführt. Das ergaben die Ermittlungen der Kantonspolizei. Es gibt demnach keine Hinweise auf eine Vorsatzhandlung.

Ein technischer Defekt an den elektrischen Installationen im Vorbaubereich des Wohnwagens stehe als Brandursache im Vordergrund, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit.

Der Wohnwagen an der Industriestrasse war vollständig ausgebrannt. Die Flammen beschädigten auch mehrere in der Nähe abgestellte Wohnwagen. Der Rettungsdienst brachte eine Person zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital. (rbu/sda)