Polizeirapport

Basler Schwarzwaldtunnel nach Unfall komplett gesperrt – drei Personen verletzt

Im Schwarzwaldtunnel der Autobahn A2 in Basel sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall drei Personen verletzt worden. Der Tunnel musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, was eine massive Überlastung des Strassennetzes in der Region zur Folge hatte.

Am Unfall waren drei Personenwagen beteiligt. Gemäss ersten Erkenntnissen sei ein 54-jähriger in der Schweiz wohnhafter italienischer Staatsbürger mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in den Tunnel gefahren, was eine Auffahrkollision mit zwei Autos zur Folge gehabt habe, teilte die Polizei mit.

Der Lenker des mutmasslich unfallverursachenden Autos musste gemäss Polizeimeldung mit schweren Verletzungen ins Spital gefahren werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Den Führerausweis sei ihm durch die Verkehrspolizei vor Ort abgenommen worden.

Die Lenker der weiteren am Unfall beteiligten Fahrzeuge seien mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital gefahren worden.

Der Schwarzwaldtunnel wurde in Fahrtrichtung Schweiz während rund zwei Stunden komplett gesperrt, was gemäss Polizeimeldung zu grösseren Verkehrsbehinderungen auf dem gesamten Kantonsgebiet geführt hat.

Kurz vor 17.00 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden. Kurz vor 20 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Gemäss Mitteilung war aber noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen gewesen. (sda)