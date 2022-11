Polizeirapport

E-Bike-Fahrerin stirbt nach Unfall mit Rennvelofahrer in Gais AR

Trotz sofortiger Erster Hilfe und anschliessender Reanimationsversuche sei die Frau noch auf der Unfallstelle verstorben. bild: kapo appenzell ausserrhoden

Eine 69-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Mittwochabend in Gais AR mit einem Rennvelofahrer zusammengestossen. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, der 24-jährige Rennvelofahrer wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 69-Jährige fuhr um 17 Uhr auf dem Radweg der Gegenrichtung entlang der Appenzellerstrasse, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Bereich der Einfahrt der Haldenstrasse sei es zum Unfall mit dem von Gais herkommenden Rennvelofahrer gekommen.

Trotz sofortigen Erster Hilfe und anschliessenden Reanimationsversuchen sei die Frau noch auf der Unfallstelle verstorben. Der Mann erlitt unbestimmte Verletzungen. Rettungskräfte betreuten ihn zunächst notfallmedizinisch und flogen ihn schliesslich ins Spital.

Mehrere Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehren, der Staatsanwaltschaft und der Polizei waren vor Ort. Letztere suchen Zeugen, die Angaben zur Kollision machen können. (sda)