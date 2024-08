Polizeirapport

Forstarbeiter verunglückt in Beurnevésin JU tödlich

Ein Arbeiter ist am Samstag im Jura bei Holzarbeiten tödlich verunglückt. Der Forstarbeiter stürzte am Vormittag in Beurnevésin mit einem Traktor eine Böschung hinunter. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Dies teilte die Kantonspolizei Jura am Sonntag mit. Die genaue Unfallursache sei noch nicht ermittelt, hiess es in der Mitteilung. (sda)