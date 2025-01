Am Dienstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, alarmierte ein Bewohner von Vouvry den Rettungsdienst. Bild: keystone

Polizeirapport

Junge Frau stirbt im Wallis nach Kopfverletzung

In Vouvry VS ist am Dienstagabend eine 30-jährige Frau verletzt aufgefunden worden und später im Spital verstorben. Ihr Lebensgefährte hatte die Rettungskräfte alarmiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Am Dienstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, alarmierte ein Bewohner von Vouvry den Rettungsdienst zu einem Einsatz in seinem Haus, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte seine Lebensgefährtin mit einer Verletzung am Hinterkopf bewusstlos vorgefunden. Die 30-jährige Schweizerin wurde in die Notaufnahme des Spitals von Sitten gebracht, wie es weiter hiess. Dort sei sie in der Nacht ihren Verletzungen erlegen.

Die Kantonspolizei habe sich zum Einsatzort begeben, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet. Sie weise darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. (sda)