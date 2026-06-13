Hecht-Konzert im Letzi nach 90 Minuten ausverkauft – nur ein Superstar war noch schneller

Die Schweizer Band steht in der Rangliste der schnellsten Ausverkäufe auf Platz 2. Da stellt sich die Frage: Gibt es sogar noch ein zweites Konzert?

Stefan Künzli / ch media

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Hecht im Höhenflug. Bild: zvg

Damit hat kaum jemand gerechnet: Das Konzert von Hecht im Letzigrund Stadion war in 90 Minuten ausverkauft. Am am 12. Juni 2027 werden die fünf Luzerner vor knapp 50'000 Leuten ihre wohl spektakulärste Show abliefern.

Damit geht für sie ein Traum in Erfüllung. «Wir sind überwältigt und können es kaum selbst fassen. Es lohnt sich, an waghalsige Träume zu glauben. Herzlichen Dank all unseren Fans und Partnern. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit euch», erklärt Sänger und Frontmann Stefan Buck.

«Ein zweites Konzert kann ich mir nicht vorstellen», sagte Gitarrist Christoph Schröter noch kurz vor dem Start des Vorverkaufs. Jetzt müssen sich Band und Veranstalter Gadget überlegen, ob sie doch noch ein zweites Konzert im Letzigrund Stadion ansetzen wollen. Die Band hat einen unglaublichen Lauf. Es gelingt ihr einfach alles. Das sollten sie nutzen.

Zum Vergleich: Das erste Konzert der Büetzerbuebe Trauffer und Gölä, die vor vier Jahren als erste Schweizer Musiker das Letzi füllen konnten, war erst nach rund zwei Monaten ausverkauft. Erst dann setzten die beiden Berner ein zweites Konzert an. Nur die beiden Konzerte von Superstar Taylor Swift 2024 waren noch schneller ausverkauft als jenes von Hecht: die Tickets waren bereits nach 30 Minuten vergriffen.

Letzigrund Stadion Zürich: Die am schnellsten ausverkauften Konzerte

Taylor Swift (2024): 30 Minuten, 2 Shows Hecht (2027): 90 Minuten

Rammstein (2022): 150 Minuten, 2 Shows Ed Sheeran (2018): Wenige Stunden Metallica (2026): Sehr schnell, genaue Zeit nicht bekannt Coldplay (2023): Wenige Tage Die Toten Hosen (2022): Wenige Tage bis Wochen Bruce Springsteen (2023): Wenige Wochen Bützerbuebe (2022): Rund zwei Monate Bon Jovi (2019): Mehrere Monate



Letzigrund Stadion Zürich: Die am schnellsten ausverkauften Konzerte

Interessant ist, dass in dieser Liste die Show von Helene Fischer im Letzigrund Stadion fehlt. Das Konzert am kommenden 14. Juli ist nämlich noch nicht ausverkauft. Das gilt auch für das Konzert von Linkin Park am 30. Juni. (schweizheute.ch)