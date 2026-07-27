In besonderen Situationen halten die SBB schon mal ausserordentlich an einem Bahnhof. Bild: KEYSTONE

SBB-Zug hält ausserordentlich für einen Passagier

Ein Fahrgast der SBB stieg versehentlich in den falschen Zug ein. Die SBB reagierten anders als vielleicht gedacht.

Kendra Kotas Folge mir

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Auf Social Media kursieren derzeit Berichte über aussergewöhnliche Vorfälle bei den SBB, bei denen Züge für einzelne Passagiere angehalten worden sein sollen. So wollte vor vier Monaten etwa ein junger Mann zum Flughafen Zürich fahren, stieg jedoch versehentlich in einen Direktzug nach Bern. Nachdem er den SBB-Kontrolleuren seine Situation geschildert hatte, sollen diese einen ausserordentlichen Halt in Aarau organisiert haben. Zudem habe der Anschlusszug auf den Reisenden gewartet, damit er seinen Flug nicht verpasst. Über den Vorfall berichtete ein Fahrgast auf Reddit.

SBB halten ausserordentlich in Aarau

Auch heute soll sich ein ähnlicher Vorfall ereignet haben, schreibt ein weiterer Reddit-Nutzer. Ein Fahrgast sei versehentlich in einen Zug von Zürich HB nach Basel SBB eingestiegen, obwohl er eigentlich zum Flughafen Zürich wollte. Der Zugbegleiter habe daraufhin keine Busse ausgestellt, sondern einen ausserplanmässigen Halt in Aarau organisiert, damit der Reisende möglichst schnell umsteigen konnte.

Trotz des zusätzlichen Halts soll der Zug Basel pünktlich erreicht haben. Die SBB bestätigen den ausserordentlichen Halt auf Anfrage: «Im Fall von heute Morgen war es möglich, einem Reisenden zu helfen, der versehentlich in den falschen Zug eingestiegen war. Es wurde ein ausserplanmässiger Halt organisiert, ohne dass dadurch die Pünktlichkeit des Zuges beeinträchtigt wurde», schreibt SBB-Mediensprecherin Mara Zenhäusern.

Dem Fahrgast wurde keine Busse erteilt. Bild: keystone

«Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBB setzen sich täglich dafür ein, die Kundschaft bestmöglich zu unterstützen. In besonderen Situationen prüfen sie, welche Lösung sowohl für die betroffene Person als auch für den Bahnbetrieb sinnvoll und umsetzbar ist», sagt Zenhäusern.

Bleibt Ausnahme

Die SBB betonen jedoch, dass ausserplanmässige Halte die Ausnahme bleiben: «Ausserplanmässige Halte sind grundsätzlich sehr selten und werden nur vorgenommen, wenn sie betrieblich möglich und vertretbar sind. Sie stellen daher die Ausnahme und nicht die Regel dar.»